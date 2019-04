Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Kind beim Überqueren der Straße von Pkw angefahren

Duisburg (ots)

Als am Montag (15. April) ein Kind (7) um 12:48 Uhr die Rolfstraße überqueren wollte, wurde es vom Pkw eines Mannes (38) erfasst und verletzt. Da keiner der Beteiligten der deutschen Sprache mächtig war und sich etwa 50 Schaulustige vor Ort versammelten, gestalteten sich die Ermittlungen für die verständigten Polizisten bisweilen schwierig. Laut Augenzeugen befuhr der 38-Jährige mit seinem blauen Ford Galaxy die Rolfstraße, bei der es sich im Bereich der Unfallörtlichkeit um eine Einbahnstraße handelt, in Fahrtrichtung der Wolfstraße. Als der 7-Jährige zwischen geparkten Pkw auf die Straße rannte, habe der Autofahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in Begleitung seiner Mutter zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Um den Unfall aufnehmen zu können, mussten die Beamten mehreren Gaffern Platzverweise erteilen. Die Polizei ermittelt nun den tatsächlichen Unfallhergang. (dab)

