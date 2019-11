Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ladendieb wird handgreiflich- Beschäftigte leicht verletzt

Bünde (ots)

(sls) Am Freitagnachmittag (08.11.) gegen 16.45 Uhr entwendete ein 24-jähriger Marrokaner in einem Warenhaus an der Wilhelmstraße mehrere Lebensmittel und Schuhe. Im Verlauf der Personalienfeststellung wurde der Beschuldigte plötzlich aggressiv und griff die Ladendetektive mit einer Zange an. Einer der Detektive wurde mit der Zange leicht verletzt. Um weitere Straftaten zu verhindern, konnte dem 24-Jährigen die Zange abgenommen und bis zum Eintreffen der Polizeibeamten im Warenhaus gehalten werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte vor Ort entlassen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 100 Euro. Der Beschuldigte muss sich strafrechtlich wegen Ladendiebstahl und Körperverletzung verantworten.

