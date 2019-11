Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Unfallverursacher flüchtig

Herford (ots)

(hd) Am Freitag (08.11.2019) beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, im Zeitraum zwischen 16:15 Uhr und 19:00 Uhr, mit seinem Kraftfahrzeug einen geparkten schwarzen VW Golf an der Einmündung Diebrocker Straße / Engerstraße in Herford. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 2.500,- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel.: 05221/888-0 in Verbindung zu setzen.

