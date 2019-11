Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: 13-Jähriger bei Unfall verletzt- Radfahrer stößt mit PKW zusammen

Herford (ots)

(sls) Auf der Rennstraße in Herford kam es am Donnerstagnachmittag (07.11.) zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 13-Jähriger Radfahrer aus Herford verletzt wurde. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 45-jährige Seat-Fahrerin aus Enger die Rennstraße stadtauswärts. An der Lichtzeichenanlage im Bereich der Zufahrt zum Alten Markt beabsichtigte sie die Ampelanlage bei Grünlicht stadtauswärts zu passieren. Im dortigen Kurvenbereich sei dann plötzlich von links an der Rotlicht zeigenden Fußgängerampel der 13-Jährige mit seinem Mountainbike gekommen. Sie habe noch abgebremst, konnte jedoch einem Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Radfahrer wurde auf die Motorhaube und Windschutzscheibe geschleudert und verletzte sich dabei leicht. Er wurde mit dem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Bei der Überprüfung des Fahrrades wurde festgestellt, dass die Beleuchtung nicht funktionierte und auch die Bremsen sich nicht mehr in einem ordnungsgemäßen Zustand befanden. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang nochmal, achten sie darauf, dass ihr Fahrrad voll funktionsfähig ist und auch eine ausreichende Sicherheitsausstattung besitzt. Gerade bei den widrigen Witterungsverhältnissen wie Regen und Dunkelheit kann es sonst zu gefährlichen Situationen kommen.

