Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Brandstiftung an PKW- Täter verletzt Zeugen

Herford (ots)

(sls) Die Kriminalpolizei Herford ermittelt zurzeit in einem Fall der versuchten Brandstiftung und Körperverletzung. Am Mittwoch (06.11.) gegen 01.00 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge eine bislang unbekannte Person, die sich an einem PKW am Westring zu schaffen machte. Er konnte wahrnehmen, dass der Täter einen Gegenstand auf einen Reifen legte und bemerkte anschließend eine Rauchentwicklung am Fahrzeug. Der Zeuge sprach die Person an. Der Täter verletzte daraufhin den Zeugen mit einem Messer am Arm und flüchtete. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach dem Täter verlief erfolglos. Der männliche Täter wird mit 1,80 m groß beschrieben und war bekleidet mit einer dunklen Kapuzenjacke und grauer Jeans. Die Polizei Herford ist auf der Suche nach Zeugen, die weitere Angaben zur Tat oder auch Täter machen können. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

