Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Tankbetrug - Unbekannte zahlen Tankfüllung nicht

Herford (ots)

(kup) Am Mittwoch (6.11.), um 19.09 Uhr, tankten zwei bislang unbekannte Personen an einer Tankstelle an der Engerstraße. Der graue oder silberne BMW Kombi fuhr an die Zapfsäule. Während der unbekannte Fahrer im laufenden PKW wartete, tankte der Beifahrer den Wagen. Anschließend entfernten sich die beiden in Richtung Innenstadt, ohne die Rechnung zu zahlen. Der Beifahrer wird beschrieben als etwa 1,65 Meter groß, 28 bis 30 Jahre alt, schlank, Kinnbart, Käppi, bekleidet mit einer grünen kurzen Hose. Wir bitten um die Mithilfe der Bevölkerung. Hinweise auf die flüchtigen Täter nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 entgegen.

