Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Mehrere Autos zerkratzt

Herford (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Dienstag (5.11.), um 23.15 Uhr, und Mittwoch, um 7.00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter am Pöppelmannwall drei Autos zerkratzt. Mit einem unbekannten Gegenstand fügten die Täter einem schwarzen Hyundai, einem grauen Ford Kuga sowie einem schwarzen Audi A3 jeweils an der Beifahrerseite etwa zehn Zentimeter lange Kratzer zu. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 1.200 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell