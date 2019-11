Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Läufer angefahren

Kirchlengern (ots)

(kup) Am Dienstag (5.11.), um 17.30 Uhr, fuhr eine 53-jährige Bünderin mit ihrem PKW vom Parkplatz eines Supermarktes an der Elsestraße. Gleichzeitig lief ein 29-jähriger Jogger aus Kirchlengern auf dem Gehweg der Elsestraße in Richtung Kirchlengern. Die Fahrerin eines grauen Nissan C13 bog mit langsamer Geschwindigkeit vom Parkplatz nach rechts auf die Elsestraße ab. Dabei kollidierte sie mit dem geradeaus laufenden Mann. Dieser wurde leicht verletzt. Nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus konnte er entlassen werden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell