POL-HF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Unfallverursacher wirft Dose ins Gebüsch

Vlotho (ots)

(kup) Am Dienstag (5.11.), um 18.25 Uhr, fuhr ein 50-Jähriger aus Vlotho mit seinem PKW auf der Mindener Straße in Richtung Vlotho. Vor dem grauen Ford Mondeo fuhr eine 25-Jährige ebenfalls aus Vlotho in ihrem PKW. An der Kreuzung zur Winterbergstraße hielt die junge Frau ihren gelben VW Fox an einer roten Ampel an. Der Mann aus Vlotho fuhr der wartenden Verkehrsteilnehmerin auf. Durch den Aufprall wurde der Kleinwagen einige Meter nach vorn geschoben. Dabei wurde die Unfallgegnerin leicht verletzt. Beim Aussteigen konnte sie beobachten, dass der Unfallverursacher eine Dose ins Gebüsch warf. Diese konnten die eingesetzten Polizeibeamten bei ihrer Nachschau auffinden. Zudem fiel während der Unfallaufnahme auf, dass der Mann schwankte und lallend sprach. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief deutlich positiv, sodass ein Richter die Entnahme von zwei Blutproben anordnete. Der Führerschein des Mannes musste beschlagnahmt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 6.500 Euro.

