Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung an Kfz - Motorhaube zerkratzt - Polizei bittet Verursacher, sich zu melden

Herford (ots)

(kup) Am Sonntag (3.11.), in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 17.25 Uhr, zerkratzte ein bislang Unbekannter die Motorhaube eines Wagens an der Kiebitzstraße. Die 28-jährige Besitzerin eines schwarzen Skoda Octavias parkte ihren PKW nahe eines Indoor Kinderspielplatzes auf dem rechten Parkstreifen. Bei ihrer Rückkehr fand die Hiddenhauserin eine Notiz an ihrem Scheibenwischer vor. Darauf entschuldigte sich der Verursacher für einen Kratzer auf der Motorhaube und hinterließ eine Handynummer. Die angegebene Nummer ist allerdings nicht vergeben. Daher bittet die Polizei in Herford den Verursacher der Beschädigung sich unter 05221 - 888 0 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

