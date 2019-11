Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wohnungseinbruch - Aufmerksame Nachbarin bemerkt offene Terrassentür

Herford (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Mittwoch (30.10.), um 7.00 Uhr, und Sonntag, um 10.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Haus an der Oberingstraße ein. Eine aufmerksame Nachbarin bemerkte am Sonntagmittag eine offenstehende Terrassentür und benachrichtigte den Sohn der kurzfristig verreisten Besitzer. Dieser entdeckte den Einbruch und alarmierte die Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten an mehreren Terrassentüren Hebelmarken feststellen. Im Innern des Hauses hatten die Täter Schränke und Schubläden geöffnet und durchsucht. Hinweise auf mögliches Diebesgut werden derzeit noch zusammengetragen. Der bislang entstandene Gesamtschaden beträgt mindestens 5.000 Euro. Hinweise zu der Tat nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell