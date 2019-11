Kreispolizeibehörde Herford

(kup) Am Montag (4.11.), um 16.35 Uhr, fuhr eine 21-Jährige aus Kirchlengern mit einem blauen VW Polo auf der Löhner Straße in Richtung Löhne. Gleichzeitig fuhr vor ihr ein 46-Jähriger aus Löhne in seinem silbernen Hyundai Getz auf derselben Straße. Hinter der Einmündung zur Eimterstraße musste der Löhner verkehrsbedingt anhalten. Dies nahm die junge Frau zu spät wahr und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Dabei wurden beide Unfallbeteiligte leicht verletzt. Ein eingesetzter Rettungswagen brachte beide in ein Krankenhaus. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 4.000 Euro.

