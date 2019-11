Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - PKW witterungsbedingt aus Kurve getragen

Bünde (ots)

(kup) Am Samstag (2.11.), um 17.13 Uhr, fuhr ein 35-jähriger Mann aus Bünde samt seinem Beifahrer mit seinem PKW auf der Dünner Straße in Richtung Borriesstraße. Im Kurvenbereich verlor der Fahrer eines weißen 3er BMW die Kontrolle über sein Fahrzeug. Witterungsbedingt war die Fahrbahn nass und schlüpfrig. Der Wagen kam nach links von der Straße ab, prallte nacheinander gegen zwei Bäume und kam schließlich auf einem Acker zum Stehen. Beide Insassen wurden dabei leicht verletzt. Ein eingesetzter Rettungswagen brachte die beiden Männer in ein Krankenhaus. Das Auto erlitt Totalschaden und wurde von einem Unternehmen abgeschleppt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 21.000 Euro. In diesem Zusammenhang weist die Polizei Herford darauf hin: rechnen Sie damit, dass die Straßenverhältnisse witterungsbedingt unsicherer werden. Nebel, nasses Laub sowie Regen können die Straßen im Spätherbest schlüpfrig und schmierig werden lassen. Passen Sie Ihre Fahrweise insbesondere in Kurven außerhalb geschlossener Ortschaften an und fahren Sie vorsichtig.

