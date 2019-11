Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Unbekannter entwendet Portemonnaie aus Umkleide

Herford (ots)

(kup) Am Sonntag (3.11.), in der Zeit zwischen 9.04 Uhr und 9.15 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter das Portemonnaie eines Mannes aus der Umkleidekabine einer Schwimmhalle. Der 17-jährige Besitzer hatte seine Geldbörse in der Umkleide abgelegt. Als er kurz darauf bemerkte, dass er sie liegen gelassen hatte, begab er sich in die Kabine. In der kurzen Zwischenzeit hatte ein Unbekannter das Portemonnaie samt persönlicher Dokumente und Bargeld sowie einer Geländezugangskarte, entwendet. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise auf den Täter nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell