POL-LB: Remseck am Neckar: Verdächtige Wahrnehmung; Korntal-Münchingen: Alkoholunfall

Remseck am Neckar-Pattonville: Verdächtige Wahrnehmung

Der Polizeiposten Remseck am Neckar, Tel. 07146/28082-0, sucht Zeugen, die am Dienstag zwischen 17.40 Uhr und 18.00 Uhr etwas Verdächtiges im New-York-Ring in Pattonville beobachtet haben. Eine 30 Jahre alte Frau bemerkte, als sie sich im Garten ihres Reihenhauses befand, eine dem Anschein nach ältere Videokamera, die wohl von einem noch Unbekannten über die Hecke gehalten wurde, die das Grundstück umgibt. Die Hecke dürfte eine Höhe von etwa 2,15 Meter haben und ist insgesamt sehr dicht gewachsen. Die Frau begab sich hierauf auf einen Fußweg "Wilhelm-von-Stauben-Weg", der an den Garten angrenzt und auf dem sich der Unbekannte befunden haben musste. Doch weder dort noch in der Nähe konnte sie etwas Verdächtiges entdecken. Die Polizei bittet auch darum, ähnliche Vorfälle zu melden.

Korntal-Münchingen: Alkoholunfall

Vermutlich weil er sich alkoholisiert hinter das Steuer seines Mitsubishi gesetzt hatte, war ein 59 Jahre alter Mann am Dienstag gegen 15.50 Uhr in der Goethestraße in Münchingen in einen Unfall verwickelt. Als er den Parkplatz eines Getränkemarkts verlassen wollte, stieß der Mitsubishi-Fahrer zunächst gegen einen geparkten BMW. Anschließend setzt er seine Fahrt fort. Mutmaßlich gelang es ihm nicht, das Fahrzeug zu kontrollieren, so dass der Wagen vom Parkplatz auf die Goethestraße rollte, bis er vom Randstein bzw. einer Hecke, die sich gegenüber des Parkplatzes befindet, aufgehalten wurde. Durch den Unfall auf dem Parkplatz entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Die hinzugerufenen Polizeibeamten bemerkten schließlich Atemalkoholgeruch bei dem 59-Jährigen. Ein Atemalkoholtest verlief positiv, so dass der Mitsubishi-Fahrer sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Darüber hinaus wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

