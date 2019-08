Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Ein Einbruch, zwei Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Am Mittwochabend gegen 19:00 Uhr war ein 49 Jahre alter Radfahrer auf dem Radweg von Saurach in Richtung Unterschmerach unterwegs. Kurz hinter der Einmündung L1012/ L2218 stürzte der Mann in einer Kurve. Dabei verletzte er sich schwer. Er wurde von Rettungskräften in eine Klinik gebracht. An dem Fahrrad entstand nur geringer Sachschaden.

Oberrot: Einbruch in Firmengebäude

Unbekannte verschafften sich zwischen Montag, dem 12.08.2019, 17:00 Uhr und Donnerstag, 29.08.2019, 8:00 Uhr Zugang zu einem Firmengebäude in der Straße Am Sportplatz. Dabei durchsuchten die Eindringlinge die Räumlichkeiten auf der Suche nach Bargeld. Die Einbrecher erbeuteten einen geringen dreistelligen Bargeldbetrag. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Die Polizei Mainhardt bittet unter Telefon 07903 940016 um sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen.

Obersontheim: Auto überschlägt sich

Ein 54-jähriger VW Polo-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 6:25 Uhr die K2619 aus Richtung Oberfischach Richtung Hausen. Rund einen halben Kilometer hinter Oberfischach im Bereich einer leichten Linkskurve kam der Mann mit seinem Auto nach rechts in das unbefestigte Bankett am Straßenrand ab. Anschließend wurde der Wagen an einem Bordstein ausgehebelt und überschlug sich. Der 54-jährige Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden.

