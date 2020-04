Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200430 - 0401 Frankfurt-Seckbach: Brand in Küche

Frankfurt (ots)

(dr) Am Mittwoch, den 29.04.2020, gegen 12:10 Uhr, ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus in der Wilhelmshöher Straße ein Küchenbrand, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde. Mutmaßlich hatte die 41-jährige Wohnungsnehmerin vergessen den Herd auszuschalten und sich außer Haus begeben. Während sie ihren 8-jährigen Sohn alleine in der Wohnung zurückließ, entzündete sich in ihrer Abwesenheit der Kochtopf mit Lebensmitteln und setzte Teile der Küche in Brand. Der Sohn begab sich daraufhin auf den Balkon. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte die Hilferufe des Jungen und holte ihn mit einer Leiter vom Balkon der Mietwohnung. Die alarmierte Feuerwehr brachte das Feuer in der Küche zügig unter Kontrolle und löschte den Brand. Der 8-Jährige kam mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Gegen die 41-jährige Mutter wurde unter anderem ein Verfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung sowie Verletzung der Fürsorgepflicht eingeleitet. Das Brandkommissariat hat in der Sache die Ermittlungen aufgenommen. Die Wilhelmshöher Straße war für die Dauer der Löscharbeiten eine halbe Stunde lang gesperrt.

