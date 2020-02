Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an PKW in Elze -Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Elze (ver): Am Freitagabend, gegen 23:30 Uhr, parkte der Geschädigte seinen VW Multivan in Höhe der Gaststätte Brasserie an der Hauptstraße in Elze. Als er am nächsten Morgen gegen 06:30 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug ging, stellte er entlang der rechten Fahrzeugseite einen tiefen Lackkratzer fest. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

