POL-HI: Einbruchsdiebstahl in Tankstelle - Zeugenaufruf

Bad Salzdetfurth (ste) - Am 16.02.2020, gegen 03:15 Uhr, ereignete sich ein Einbruch in die Esso-Tankstelle in der Gandersheimer Straße 26 in 31195 Lamspringe. Dabei wurde eine größere Anzahl von Zigarettenstangen, bzw -schachteln entwendet. Die Höhe des Diebesgutes wird auf rund 1500EUR geschätzt.

Vier vermutlich männliche Täter verschafften sich gewaltsamen Zutritt in den Verkehrsraum der Tankstelle. Hierbei schlugen sie mit einem unbekannten Gegenstand die mit Sicherheitsglas versehene Eingangstür ein. Anschließend begaben sie sich gezielt zum Kassenbereich und entnahmen dort aus den Auslagen eine größere Anzahl von Zigarettenschachteln unterschiedlicher Marken.

Die Täter werden von Zeugen bei der Tat beobachtet und vermutlich bei der weiteren Tatbegehung gestört. Sie flüchteten mit einem grau-silbernen Kombi in Richtung Ortsmitte.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/9010 zu melden.

