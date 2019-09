Polizei Düren

POL-DN: Unfälle mit Pedelec- und Fahrradfahrern

Niederzier/Jülich (ots)

In Niederzier und Jülich haben am Sonntag jeweils ein Fahrradfahrer und ein Pedelec-Fahrer die Fahrbahn überquert ohne ausreichend auf den fließenden Verkehr zu achten. So kam es zu Unfällen.

Auf der Breitestraße in Niederzier stießen gegen 11:40 Uhr ein 53-jähriger Radfahrer und ein 20 Jahre alter Autofahrer zusammen. Der 20-Jährige aus Jülich war zuvor in Richtung Kölnstraße auf der Breitestraße unterwegs gewesen. Er habe kurz halten müssen, weil vor ihm ein Pkw auf der Fahrbahn geparkt hatte. Als er wieder anfuhr, sei plötzlich vor dem geparkten Pkw der Radfahrer aufgetaucht und es sei zur Kollision gekommen. Der Radfahrer aus Niederzier berichtete, dass er vom rechten Gehweg der Breitestraße die Straße in Richtung der St. Cäcilia Kirche habe überqueren wollen. Als er losgefahren sei, habe er keinen Pkw gesehen. Der Radfahrer zog sich bei dem Sturz Verletzungen zu, die einen stationären Aufenthalt im Krankenhaus nötig machten. Mittels RTW wurde er dorthin gebracht. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt. Der Schaden liegt bei etwa 1500 Euro.

In der Hasenfelder Straße in Koslar ereignete sich ein ähnlicher Unfall. Hieran beteiligt waren ein 80 Jahre alter Pedelc-Fahrer aus Jülich und eine 30-jährige Pkw-Fahrerin aus Linnich. Die Pkw-Fahrerin war auf der K 15 in Richtung Broich unterwegs, als der Zweiradfahrer an der Einmündung "Am Rurdamm" die Fahrbahn von links habe queren wollen und vor ihr Auto fuhr. Sie habe versucht zu bremsen, konnte den Zusammenstoß mit dem 80-Jährigen aber nicht mehr verhindern, der dann stürzte. Er gab an, dass er sich augenscheinlich verschätzt habe. Er habe gedacht, dass er die Straße noch vor dem Pkw queren könnte. Durch den Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu, die ambulant im Krankenhaus behandelt wurden. Die Pkw-Fahrerin und ihr 30 Jahre alter Beifahrer aus Linnich blieben unverletzt. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 1500 Euro.

