Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl am Verkaufsstand auf Vertrauen in Dingelbe

Hildesheim (ots)

(wil) In Schellerten-Dingelbe bietet die 59-jährige Geschädigte in einem Verkaufsstand auf Vertrauen Kartoffeln und Eier zum Verkauf an. Gezahlt wird durch das Einwerfen des Geldes in den Schlitz der am Gehäuse befestigten Geldcassette. In der Zeit vom 11.02., 22.00 Uhr, bis 12.02.2020, 08.25 Uhr, brach ein unbekannter Täter die Kasse auf und entwendete daraus das Geld. Da sie nicht das erste mal bestohlen worden ist, zeigte die Geschädigte dies nun bei der Polizei an. Zeugenhinweise werden beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Tel. Nr. 05063/9010 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell