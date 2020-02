Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zwei Wohnungseinbrüche in der Alfelder Kernstadt

Hildesheim (ots)

ALFELD -(al)-

Am Mittwoch, den 12.02., kam es im Bereich des Sindelberges in den Abendstunden zu insgesamt zwei Einbrüchen in Wohnhäuser.

In beiden Fällen gelang es den Tätern in Abwesenheit der Hausbewohner die Terrassentüren der Häuser mit Gewalt zu öffnen um ins Innere der Gebäude zu gelangen. Entwendet wurden Schmuck und Bargeld. Die Gesamtschadenshöhe beider Taten beziffert sich auf ca. 2800 EUR.

Die Polizei Alfeld nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 05181/9116-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim



Telefon: 05181/9116-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell