Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200430 - 0402 Frankfurt-Griesheim: Gemeinsamer Ansatz für große Ziele - Runder Tisch der Arbeitsgruppe mit wichtigen Netzwerkpartnern

Frankfurt (ots)

(ne)In einem Arbeitsgespräch in Griesheim gestern Nachmittag zwischen Polizei und Vertretern der Stadt, gab es eine Menge Gesprächsbedarf im Hinblick auf die Situation in Griesheim. Ein gelungener Auftakt für eine konstruktive Zusammenarbeit. Die eigens für den Schwerpunkt Griesheim eingerichtete Arbeitsgruppe (AG) der Polizei hat sich gestern mit Vertretern des Präventionsrates sowie dem Jugendsozialamt der Stadt, des Ortsbeirates, des Quartiersmanagements und der örtlichen Jugendclubs zu einem runden Tisch getroffen - selbstverständlich unter Einhaltung der Auflagen bezüglich der Corona-Regeln. In entspannter Atmosphäre wurden die Teilnehmer durch die Leiterin der Arbeitsgruppe über die aktuelle Lage im Stadtteil sowie die beabsichtigten Ziele und Aufgaben der AG informiert. Die aufsuchende Präventionsarbeit, einer der Schwerpunkte des AG-Konzeptes, bildet gleichzeitig die Schnittstelle zu den Zielen der anwesenden Netzwerkpartner. Was macht Griesheim aus und wie erleben die Jugendlichen diesen Stadtteil? Eine von vielen Fragen, die tiefgehend betrachtet wurde und gute Ansätze für das weitere Vorgehen brachte. Nachdem alle offenen Fragen der Anwesenden beantwortet waren, diskutierten die Teilnehmer über verschiedene Hilfsangebote und vereinbarten Kooperationen. Auch die Leiterin der AG Frau Klemann empfand den Austausch als sehr gewinnbringend: "Erste gemeinsamen Arbeitspakete sind geschnürt, dieser Kontakt ist zielführend und wird fortgeführt."

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell