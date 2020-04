Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200430 - 0404 Frankfurt-Fechenheim: Raubstraftat

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 19-jähriger Frankfurter war am Mittwoch, den 29. April 2020, gegen 18.35 Uhr, zu Fuß unterwegs durch die Carl-Benz-Straße, in Richtung der Dieburger Straße. In Höhe einer dort befindlichen Bäckereifiliale kamen ihm drei Jugendliche entgegen, die ihn im vorbeigehen anrempelten. Es kam zu einem kurzen Wortwechsel und man schlug den 19-Jährigen zu Boden, wo man weiter auf ihn einschlug und -trat. Der 19-Jährige erlitt dabei nicht unerhebliche Verletzungen, die später in der Notaufnahme eines Krankenhauses ambulant behandelt werden mussten. Die drei Jugendlichen entwendeten die Airpods und das dazugehörige Case und wollten vom Tatort flüchten. Ein Zeuge stellte sich ihnen jedoch in den Weg und veranlasste sie, das Raubgut zurückzugeben. Danach flüchteten die drei Jugendlichen entlang der Carl-Benz-Straße.

Täterbeschreibung: 1. Täter: 16-19 Jahre alt, etwa 175 cm groß, schlank, dunkler Teint. Dunkle, lockige Haare, vermutlich mit einer Jeans bekleidet.

2. Täter: 16-19 Jahre alt und etwa 175 cm groß. Schlanke Statur, südländisches Erscheinungsbild, trug ein gelbes T-Shirt, eine schwarze Jacke und einen türkisfarbenen Mundschutz.

3. Täter: 16-19 Jahre alt und etwa 175 cm groß. Schlanke Statur, südländisches Erscheinungsbild. Trug hellblaue Jeans, einen dunkelblauen Pullover und einen türkisfarbenen Mundschutz.

Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich mit dem 7. Polizeirevier unter der Rufnummer 069-75510700 in Verbindung zu setzen.

