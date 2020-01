Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Bodenstrahler entwendet

Edenkoben (ots)

Am 01.01.2020 wurde gegen 09:30 Uhr in Edenkoben in der Bahnhofstraße ein Bodenstrahler zur Außenwandbeleuchtung aus einem umzäunten Grundstück entwendet. Der dunkel gekleidete Dieb flüchtete nach Angaben einer Nachbarin anschließend mit einem Fahrrad. Der Wert des entwendeten Bodenstrahlers beträgt 50 Euro. Zeugen, die zu dem Vorfall etwas sagen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Mike Bourdy



Telefon: 06323 955-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



