Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Stadtgebiet, 30. und 31.12.2019 Fahrradkontrollen mit lobenswertem Ergebnis

Landau (ots)

Zwei Verkehrskontrollen, bei dem die Radfahrer/-innen im Stadtgebiet Landau im Focus standen, ergaben eine positive Bilanz der durchführenden Beamten/-innen. Bei der 30-minütigen Kontrolle in der Königsstraße in den frühen Abendstunden des 30.12.19 wurden 10 Radfahrer/-innen kontrolliert. Ein Radler fuhr entgegen der Einbahnstraße und einer fuhr ohne Licht. Diese wurden verwarnt. Bei einer weiteren 60-minütigen Kontrolle am 31.12.19 wurden 13 Radfahrer-/innen im Bereich König-/Gerberstraße kontrolliert. Hier gaben weder die Radfahrer/-innen noch ihre Fahrräder Anlass zur Beanstandung. Die Polizei hofft, dass sich diese positive Verhaltensweise auch im neuen Jahr bei weiterhin geplanten Kontrollen der Fahrradfahrer/-innen in der Innenstadt Landau bestätigt.

