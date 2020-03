Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwer verletzter Pedelec-Fahrer nach Kollision mit Auto

Hamm-Pelkum (ots)

Am Freitagabend (6. März) wurde ein 75-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Kamener Straße /Große Werlstraße schwer verletzt. Gegen 19 Uhr beabsichtigte ein 57-jähriger Opelfahrer aus Hamm, von der Großen Werlstraße nach rechts auf die Kamener Straße abzubiegen. Der Elektrofahrradfahrer bewegte sich zeitgleich auf der Kamener Straße in Richtung Innenstadt und wollte seine Fahrt über den Einmündungsbereich hinaus fortsetzen. Hier kam es zum Zusammenstoß, wobei der aus Hamm stammende Zweiradfahrer schwere Verletzungen erlitt. Er wurde in ein Hammer Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Über den entstandenen Sachschaden können noch keine genauen Angaben gemacht werden.(es)

