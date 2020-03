Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf Parkplatz an der Ahlener Straße

Hamm-Heessen (ots)

Bei einer Unfallflucht am Donnerstag, 5. März, auf dem Parkplatz eines REWE-Marktes an der Ahlener Straße wurde zwischen 16.30 Uhr und 16.40 Uhr ein geparkter schwarzer BMW X4 beschädigt. Der Verursacher nutzte vermutlich ein hellblau lackiertes Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem BMW entstand ein Sachschaden von zirka 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(hei)

