Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Unbekannter macht sich an Autos zu schaffen; Kornwestheim - Pattonville: Wohnmobil aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Schwieberdingen: Unbekannter macht sich an Autos zu schaffen

Ein bislang unbekannter Täter wurde am Montag gegen 20:55 Uhr beobachtet, wie er sich in Schwieberdingen in der Clara-Schumann-Straße an dort geparkten Fahrzeugen zu schaffen machte. Der Unbekannte sei an mehreren Fahrzeugen zugange gewesen, bis er schließlich dabei gesehen wurde, wie er von einem VW das hintere Kennzeichen an sich nahm und anschließend vom Tatort flüchtete. Der Mann soll etwa 180cm groß mit dunklem Teint gewesen sein und einen Oberlippenbart getragen haben. Er sei mit einer hellblauen Jeanshose und einer braunen Jacke mit Kapuze bekleidet gewesen. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz nimmt unter Tel. 07042 941 0 Hinweise entgegen.

Kornwestheim - Pattonville: Wohnmobil aufgebrochen

Ein Wohnmobil wurde zwischen Sonntag, 18:00 Uhr, und Montag, 7:00 Uhr, in Kornwestheim - Pattonville im Floridaring aufgebrochen. Der bislang unbekannte Täter entwendet eine geringe Menge Bargeld und einen Einrichtungsgegenstand. Der Wert des Einrichtungsgegenstandes wird auf circa 400 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Kornwestheim nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07154 1313 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell