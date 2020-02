Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: 36-Jährige überrascht Einbrecher; Böblingen: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Schönaich: 36-Jährige überrascht Einbrecher

Als eine 36-Jährige am Montag gegen 23:45 Uhr in Schönaich im Fronäckerweg nach Hause kam, begegneten ihr zwei Männer an der Garage des Mehrfamilienhauses. Die Frau wollte durch die Garage ins Haus gehen, als ihr die beiden Männer von dort entgegen gerannt kamen. An der Garagentür stellte man dann Beschädigungen fest, die auf einen Einbruch hindeuten. Ob etwas gestohlen wurde, konnte bislang noch nicht abschließend festgestellt werden. Die Männer seien zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen und hatten Kapuzen auf. Der Polizeiposten Schönaich nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07031 67700 0 entgegen.

Böblingen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montag zwischen 11:00 Uhr und 18:00 Uhr einen BMW, der auf einem Parkplatz eines Baumarktes in der Hanns-Klemm-Straße in Böblingen abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden von circa 5.000 Euro. Das Polizeirevier Böblingen bittet Zeugen sich unter Tel. 07031 13 2500 zu melden.

