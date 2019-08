Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Zeugen stellen Dieb

Die Batterie aus einem Auto wollte ein Mann am Mittwoch in Laupheim stehlen.

Ulm (ots)

Das Auto stand auf einem Parkplatz in der Berblingerstraße. Ein 49-Jähriger habe den Wagen geöffnet, schildert die Polizei. Dann habe der Mann die Motorhaube geöffnet und die Batterie ausgebaut. Zeugen sahen dies, stellten den mutmaßlichen Dieb und verständigten die Polizei. Die ermittelt jetzt gegen den 49-Jährigen. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

Das Verhalten der Zeugen lobt die Polizei. Sie hätten überlegt gehandelt und so eine Straftat verhindert und Verantwortung übernommen. "Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

