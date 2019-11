POL-OH: Einbruch - Diebstahl

Polizeipräsidium Osthessen

In Gartenhütte eingebrochen

Bad Hersfeld - In der Zeit von Freitag (08.11.) bis Mittwoch (13.11.) brachen Unbekannte in eine Gartenhütte innerhalb einer Kleingartenanlage im Hubertusweg ein. Die Täter brachen die Zugangstüre der Parzelle auf und verschafften sich so Zutritt zur Gartenhütte. Diese wurde durchwühlt und durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts gestohlen. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Versuchter Gaststätteneinbruch

Bad Hersfeld - In der Nacht zu Montag (11.11.) versuchten Unbekannte in eine Gaststätte in der Löhrgasse einzubrechen. Die Täter hebelten mehrfach an einem Fenster, konnten dieses jedoch nicht öffnen. Aus bisher unbekannten Gründen ließen die Täter von ihrer Tat ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden von circa 500 Euro.

Weidezaungerät gestohlen

Niederaula / Mengshausen - In der Zeit von Freitag (08.11.) bis Montag (11.11.) stahlen Unbekannte ein Weidezaungerät der Marke Horizont. Dieses war an einer Weide im Bereich der Verbindungsstraße zwischen Mengshausen und Solms angebracht. Der Schaden beläuft sich auf circa 200 Euro.

