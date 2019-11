Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Geschädigten SUV-Fahrer

Fulda (ots)

Petersberg - Ein 34-jähriger Opel-Fahrer befuhr an Dienstag (12.11), gegen 18:45 Uhr in Petersberg die Fuldaer Straße aus Richtung Steinau kommend in Richtung Lehnerz lt. Zeugenaussage in Schlangenlinien. In der Mitte der Ortsdurchfahrt Götzenhof kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß der Spiegel mit einem entgegenkommenden weißen SUV. Dieser setzte seinen Weg fort. Da bei dem Opel-Fahrer Verdacht auf Alkoholgenuss bestand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Der SUV-Fahrer, welcher vermutlich Beschädigungen am Spiegel, bzw. der Fahrerseite hat, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell