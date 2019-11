POL-OH: Einbruch in Schule und Wohnhaus

Polizeipräsidium Osthessen

In Grundschule eingebrochen

Romrod - In der Nacht von Montag (11.11.) auf Dienstag (12.11.) brachen Unbekannte in eine Schule in der Straße "Am Berg" ein. Die Täter manipulierten an der Schließeinrichtung und gelangten so in das Schulgebäude. Dieses wurde durchsucht, jedoch stahlen die Diebe augenscheinlich nichts und flüchteten unerkannt. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus

Freiensteinau / Radmühl - Im Laufe des Dienstagnachmittags (12.11.) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Klingstraße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Haus. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts gestohlen. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

