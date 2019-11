Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht

Voegelsbergkreis (ots)

Geparktes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Alsfeld - Am Samstag (09.11.) stellte eine 30 Jahre alter Autofahrerin aus Alsfeld ihren schwarzen Citroen C2 auf dem Parkplatz vor der Stadthalle in Alsfeld ab. Gegen 14:00 Uhr fuhr sie wieder mit ihrem Fahrzeug nach Hause und stelle dort am nächsten Tag eine Beschädigung am Kotflügel hinten rechts fest.

Augenscheinlich wurde das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken touchiert. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, vom Unfallort. Eine Beschädigung des Fahrzeuges an einem anderen Ort konnte durch die Besitzerin ausgeschlossen werden. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 1.500 EUR

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

