Eicklingen - Große Sonnenschirme von Gaststätten entwendet

Unbekannte Diebe entwendeten in der vergangenen Woche insgesamt sechs große Gastronomie-Sonnenschirme aus den Außenbereichen zweier Gaststätten aus der Dorfstraße in Nienhagen sowie eines Eicklinger Imbisses in der Braunschweiger Straße. Die XXL-Sonnenschirme sind beschriftet mit "Erdinger Gastronomie", "Benediktiner Weißbräu" und "Gilde Ratskeller". Es entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Wathlingen entgegen unter 05144/98660.

