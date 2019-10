Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hermannsburg - Auto beschmiert und zerkratzt

Celle (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der vergangenen Woche einen Mercedes Kombi, der an der Straße "Am Hasenberg / Ecke Lotharstraße geparkt war. Der Tatzeitraum liegt zwischen Mittwoch, 23.10. und Freitag, 25.10.2019. Am Auto wurde nicht nur Lack zerkratzt, sondern auch ein Außenspiegel beschädigt sowie die Fensterscheiben mit weißer Farbe mit den Worten "Karre weg" beschmiert. Möglicherweise ist der Täter im Bereich der Anwohner um Umkreis des Parkplatzes zu finden. Der beschädigte PKW parkte zwar vorschriftsmäßig, mag jedoch jemanden gestört haben. Hinweise nimmt die Polizei Hermannsburg unter 05052/91260 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell