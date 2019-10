Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hambühren - Unfall mit drei Leichtverletzten

Celle (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 16.25 Uhr übersah ein 25 Jahre alter Seat-Fahrer auf dem Bruchweg beim Überqueren der Landesstraße 310 einen von rechts kommenden PKW VW, der in Richtung Celle unterwegs war. Trotz sofort eingeleitetem Bremsmanöver des 20-Jährigen VW-Fahrers kollidierten die beiden PKW im Kreuzungsbereich. Der Fahrer des VW, seine 16-Jährige Beifahrerin sowie der Unfallverursacher erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die L 310 kurzfristig voll gesperrt.

