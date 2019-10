Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Faßberg - Unangemeldeter Videodreh provoziert Polizeieinsatz

Celle (ots)

Für eine zufällig vorbeikommende Zeugin sah es aus wie ein echter Überfall, als sie am Sonntagvormittag um kurz vor 11.00 Uhr mehrere vermummte Männer mit Pistolen und Langwaffe vor der Spielhalle am Müdener Weg beobachtete. Die 28-Jährige alarmierte umgehend die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen und starken Kräften anrückte. Es stellte sich schnell heraus, dass es sich nicht, wie zunächst angenommen, um einen bewaffneten Raubüberfall, sondern um private Dreharbeiten für ein Musikvideo handelte. Leider hatte der verantwortliche Akteur, ein 20 Jahre alter "Produzent" vergessen, vorab die Polizei zu benachrichtigen. Er muss nun mit einer Kostenrechnung in mindestens dreistelliger Höhe rechnen. Ob noch ein Strafverfahren wegen des Mitführens von Anscheinswaffen eingeleitet werden muss, wird derzeit geprüft.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell