Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Lachendorf - Täter flüchtet nach versuchtem Einbruch in Kiosk

Celle (ots)

Heute in den frühen Morgenstunden (Montag, 28.10., gegen 04.00 Uhr) versuchte ein unbekannter Täter, gewaltsam in einen Kiosk in der Oppershäuser Straße einzudringen. Die Betreiber des Kioskes bemerkten den Einbruchsversuch über eine Alarmanlage und riefen die Polizei. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte gelang dem Täter die Flucht. In das Innere des Verkaufsraumes gelangte der Täter nicht, so dass er ohne Beute das Weite suchen musste. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Es entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe.

