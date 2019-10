Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wasserrohrbruch im Bereich einer Hauptverkehrsstraße

Eicklingen (ots)

Am Sa., 26.10.19, gegen 03:45 Uhr, wurde in Eicklingen durch Verkehrsteilnehmer ein Wasserrohrbruch im Bereich der Braunschweiger Straße in Höhe Dorfstraße festgestellt. Durch einen umgehend benachrichtigten Mitarbeiter des zuständigen Wassernetzbetreibers konnte festgestellt werden, dass es aus noch nicht bekannter Ursache zu einem starken Wasseraustritt aus einer Hauptwasserversorgungsleitung für die SG Flotwedel gekommen war. Wegen des heftigen Wasseraustritts wurde der vorbeiführende Bürgersteig deutlich unterspült und die angrenzende Fahrbahn mit Wasser und Sand geflutet. Infolge der Gefahrenstelle ist die Fahrbahn bis auf Weiteres halbseitig in Fahrtrichtung Celle gesperrt. Eine Umleitungsempfehlung besteht zurzeit über die Ortschaft Flackenhorst. Die Straßenmeisterei Celle und eine Tiefbaufirma sind informiert. Nach Angaben des Mitarbeiters des Wassernetzbetreibers ist die Wasserversorgung für die SG Flotwedel wieder gesichert. Gelegentlich kann es jedoch zu Wasserdruckschwankungen in den Haushalten kommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

Leitstelle Zeder

Telefon: 05141/277-217

E-Mail: esdfa@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell