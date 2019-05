Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Bauwagen

37671 Höxter (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 02.03.2019, auf Freitag, 03.05.2019, haben bislang unbekannte Täter einen Bauwagen auf dem Baustellengelände der Weserberglandklinik, an der Grünen Mühle, aufgebrochen und mehrere hochwertige Werkzeuge entwendet. Die Polizei in Höxter (Tel. 05271 - 9620) fragt: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes festgestellt? Wer kann sonstige Hinweise geben? /he.

