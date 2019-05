Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Farbschmierereien an Grundschule

33034 Brakel (ots)

Auf dem Schulhof der Grundschule in Hembsen sind Holzbänke, eine Aussenfassade des Schulgebäudes und ein Holzschuppen mit roter Farbe beschmiert worden. Der oder die Täter verursachten hierdurch einen Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei in Höxter (Tel. 05271 - 9620) bittet Zeugen und Hinweisgeber sich zu melden. /he.

