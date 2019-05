Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Radfahrerin stürzt über Ball auf dem Radweg

Beverungen (ots)

Über einen Fußball auf dem Fahrradweg ist eine Radfahrerin am 1. Mai zwischen Beverungen und Blankenau gestürzt. Die 65-Jährige aus Freden (Leine) war mit ihrem Pedelec in einer Gruppe den Radweg R 99 von Blankenau in Fahrtrichtung Beverungen gefahren. Dort kam ihr gegen 11.55 Uhr eine Gruppe Jugendlicher mit Bollerwagen und einem Fußball entgegen. Der Ball rollte über den Radweg. Während zwei Radfahrer dem Ball noch ausweichen konnten, kam die 65-Jährige mit ihrem Rad zu Fall. Sie zog sich dabei Verletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, wo sie stationär verblieb. /nig

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell