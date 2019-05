Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Geparktes Auto gerät in Brand

Höxter (ots)

Ein an der Straße Rohrweg in Höxter geparkter grauer BMW ist am 1. Mai in Brand geraten. Gegen 9.10 Uhr ist im Bereich des Motorraumes ein Feuer entstanden, das sich dann auf den gesamten Wagen ausbreitete. Ein Zeuge bemerkte den Brand und verständigte die Feuerwehr Höxter, die das Feuer löschte. Personen kamen nicht zu Schaden, am BMW entstand Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen des Polizei Höxter ist ein technischer Defekt im Bereich des Motorraums für das Feuer verantwortlich. Der vollständig ausgebrannte Wagen wurde abgeschleppt. /nig

