POL-KS: Kassel: Folgemeldung zum Überfall auf Schnellrestaurant: Polizei sucht Vierergruppe

Kassel (ots) - (Beachten Sie bitte auch unsere über OTS veröffentlichte Erstmeldung von Samstag, 7:55 Uhr: "Kassel: Überfall auf Schnellrestaurant".)

Wie bereits mit Presseinformation vom Samstag berichtet, ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Überfall auf ein Schnellrestaurant an der Leipziger Straße im Kasseler Stadtteil Bettenhausen. Gegen 2 Uhr betrat ein einzelner Täter das Restaurant und dirigierte zwei Angestellte in das Büro des Schichtleiters. Dort forderte er unter Vorhalt eines schwarzen Revolvers die Herausgabe der Tageseinnahmen. Nachdem ihm Bargeld ausgehändigt wurde, verstaute er es in einer Bauchtasche, die er vom Tatort mitnahm. Auf der Bauchtasche war das Firmenlogo der Fastfood-Kette Burger King aufgedruckt. Der Täter flüchtete anschließend aus dem Hinterausgang in unbekannte Richtung.

Nun suchen die mit den Ermittlungen betrauten Beamten des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo zwei junge Männer und zwei junge Frauen, die kurz vor der Tat das Schnellrestaurant verlassen haben. Wie die Videoauswertung vom Tatort ergab, verließ die Vierergruppe das Restaurant aus dem stadtauswärts führenden Seitenausgang. Die Ermittler bitten insbesondere diese vier 20 bis 25 Jahre alten möglichen Zeugen, sich bei der Kasseler Polizei zu melden.

Der Täter führte bei dem Überfall einen schwarzen Revolver mit sich, den er als Schlagwaffe einsetzte. Die beiden von ihm bedrohten Angestellten erlitten Kopfplatzwunden, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Der Räuber ist markant groß, etwa 1,90 bis 2 Meter und schlank. Er trug bei der Tat einen dunkelblauen Kapuzenpulli mit einer schwarzen Weste darüber. Zudem eine dunkelblaue Jeanshose und schwarze Sneaker mit weißen Sohlen sowie eine schwarze Baseballkappe mit kleinem, rotem Emblem. Das Gesicht war mit einem bis zur Nase gezogenen schwarzen Tuch maskiert. Die Ermittler des K 35 bitten um Zeugenhinweise beim Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel, Tel.: 0561-9100.

Torsten Werner Pressesprecher Tel.: 0561 - 910 1020

