POL-KS: Kassel - Niederzwehren: Überfall auf Tankstelle in Frankfurter Straße: Maskierter Täter mit Revolver trug Latexhandschuhe

Kassel (ots) - Ein bislang unbekannter Mann hat in der Nacht zum heutigen Mittwoch eine Tankstelle in der Frankfurter Straße in Kassel überfallen und Bargeld sowie Zigaretten geraubt. Der maskierte und mit einem schwarzen Revolver bewaffnete Täter bedrohte die zur Tatzeit um 1:10 Uhr im Verkaufsraum anwesende Angestellte mit den Worten "Geld her" und begab sich direkt hinter den Verkaufstresen. Dort leerte er die Kasseneinsätze in eine mitgeführte schwarze Stofftasche, die er wiederum mit über einem Dutzend Zigarettenstangen in eine von ihm mitgebrachte schwarze Sporttasche steckte. Der Täter flüchtete anschließend aus dem Shop und vom Tankstellengelände zwischen Waschanlage und Verkaufsraum über den Verbindungsweg "Neue Straße" in Richtung der Knorrstraße. Die sofort eingeleitete Fahndung brachte bislang keinen Erfolg.

Gegenüber den am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes beschrieb die überfallene Tankstellenmitarbeiterin den maskierten Täter als etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er sei bei der Tat mit schwarzer Jacke, dunkler Hose und weißen Turnschuhen bekleidet gewesen. Er habe zudem eine schwarze Wollsturmmaske und weiße Latexhandschuhe getragen. Neben dem schwarzen Revolver führte er einen schwarzen Stoffbeutel und eine schwarze Sporttasche mit sich, in der er die Beute in noch unbekannter Höhe verstaute.

Nun bitten die mit den weiteren polizeilichen Ermittlungen betrauten Beamten des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561 - 9100 zu melden.

Torsten Werner Pressesprecher Tel.: 0561 - 910 1020

