Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Polizeiinspektion Celle unterstützt Weihnachtsgeschenk-Aktion "Kinder helfen Kindern!"

Celle (ots)

Weil viele Kinder in Ost-Europa zu Weihnachten kein Geschenk bekommen, unterstützt die Polizeiinspektion Celle auch in diesem Jahr die Paket-Aktion "Kinder helfen Kindern" der ADRA Deutschland e.V. und steht als Abholstelle zur Verfügung.

Ab sofort können, egal ob Tag oder Nacht, standardisierte, leere Kartons in der Polizeiwache in der Jägerstraße abgeholt, zu Hause bepackt und vom 06.11. bis 24.11.2019, jeweils mittwochs und sonntags von 15 bis 18 Uhr in der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten, Guizettistraße 5, abgegeben werden.

Alle Pakete aus Niedersachsen gehen in diesem Jahr nach Montenegro, wo sie an bedürftige Kinder, überwiegend in Heimen, verteilt werden.

Es müssen nicht unbedingt neue Dinge wie Spielsachen, Hygieneartikel oder Schulbedarf eingepackt werden, sondern die Sachen sollen hauptsächlich funktionstüchtig und sauber sein.

Es wird gebeten, die Kartons nicht zuzukleben. Bei der Abgabe werden fünf Euro pro Karton für die Transportkosten fällig, denn Hilfe funktioniert nicht ohne Geld. Eventuelle Überschüsse fließen in örtliche Hilfsprojekte der Kinderheime in Montenegro.

Was in das Paket darf und was nicht, ist im Internet zu finden unter www.kinder-helfen-kindern.org

Weiterführende Informationen sind erhältlich über Telefon (0163-8671135) oder E-Mail (irina.hein70@gmail.com) bei Irina Hein, der ehrenamtlichen Mitarbeiterin von ADRA Deutschland e.V.!

