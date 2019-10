Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Kollision zwischen Fahrradfahrer und Pkw - Fahrradfahrer wird leicht verletzt

Werne (ots)

Am Freitagnachmittag (25.10.2019) kam es gegen 16:10 Uhr zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen einem 15 jährigen Fahrradfahrer aus Bergkamen und einem 36 jährigen Pkw Fahrer aus Werne. Der Fahrradfahrer befuhr die Stockumer Straße aus Richtung Burbankstraße kommend in Fahrtrichtung Werne. Der Mann aus Werne befuhr mit seinem schwarzen Volvo die Stockumer Straße in gleiche Fahrtrichtung. Der Fahrradfahrer wollte die Stockumer Straße nach links überqueren, als sich der Pkw auf Höhe des Fahrradfahrers befand. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, in Folge dessen der Fahrradfahrer stürzte. Durch den Sturz wurde der 15 Jährige leicht verletzt. Es entstand geschätzter Sachschaden von einigen hundert Euro. /Tu.

