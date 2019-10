Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna- Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl - Wer kennt die abgebildeten Personen?

Unna (ots)

Am 05.10.2018 betraten zwei bisher unbekannte Männer ein Geschäft an der Massener Straße. Einer verwickelte die Kassiererin in ein Gespräch während der andere Bargeld aus der Kasse entwendete.

Die Täter wurden durch eine Videoüberwachungskamera im Geschäft gefilmt. Auf Beschluss des Amtsgerichtes Dortmund veröffentlicht die Polizei nun die Lichtbilder der unbekannten Täter.

Wer kennt die abgebildeten Personen? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit den Lichtbildern der Tatverdächtigen: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/unna-ladendiebstahl

